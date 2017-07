Y a-t’il plus de stars en vacances au fenua ?

Depuis plusieurs mois, stars et célébrités en tous genre s’affichent lors de leurs vacances au fenua. La Polynésie est-elle devenue la destination préférée des people ? C’est possible avec notamment « l’effet Brando », mais c’est aussi une impression avec l’omniprésence des réseaux sociaux.

L’intérêt des peoples pour la Polynésie n’est pas nouveau. Depuis de nombreuses années, les stars viennent chercher sur le fenua la tranquillité et le calme qu’elles ne trouvent pas ailleurs dans le monde. Pour autant depuis quelques mois, les photos et vidéos d’acteurs, de sportifs ou de célébrités internationales qui passent leurs vacances au fenua se font plus fréquentes. Les stars sont-elles pour autant plus nombreuses ? Pas nécessairement. Avec réseaux sociaux, les stars s’affichent désormais même en vacances. Elles sont donc plus médiatiques et médiatisées. Interrogés par Radio 1, plusieurs hôteliers reconnaissent néanmoins un « effet Brando » ces dernières années avec davantage de célébrités en quête de vacances discrètes sous les tropiques…

Décryptage avec le chargé de mission du ministère du Tourisme, Hironui Johnston, le journaliste, Damien Grivois, et le directeur du Brando de Tetiaroa, Silvio Bion.