Yaël Braun-Pivet réélue à la présidence de l’Assemblée nationale

La présidente sortante de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (Ensemble pour la République), remonte sur le perchoir à l’issue du troisième tour de scrutin. Avec 220 voix, elle devance André Chassaigne (NFP, 207 voix) et Sébastien Chenu (RN, 141 voix).

Il aura fallu trois tours de scrutin pour départager les candidats à la présidence de l’Assemblée nationale. Ils étaient 6 au départ : Yaël Braun-Pivet (députée des Yvelines, Ensemble pour la République), Naïma Moutchou (députée du Val d’Oise, Horizons) qui était vice-présidente lors de la précédente législature, André Chassaigne (député communiste du Puy-de-Dôme, Nouveau Front populaire), Charles de Courson (député de la Marne, LIOT), Philippe Juvin (Député des Hauts-de-Seine, LR), et Sébastien Chenu (député du Nord, RN).

Les deux premiers tours n’ont dégagé de majorité absolue pour aucun des candidats. C’est donc à la majorité relative que Yaël Braun-Pivet a été élue au 3e tour. « Cette élection m’oblige plus que jamais, plus que celle de 2022 », a-t-elle déclaré. À gauche, on souligne que sans les votes des 17 ministres du gouvernement, désormais limité aux affaires courantes, la candidate du camp présidentiel ne l’aurait pas emporté.

Le ou la président(e) de l’Assemblée nationale est le quatrième personnage de l’État. Elle pilote l’organisation du travail parlementaire. Elle a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel -elle nomme trois de ses euf membres – avant qu’une loi ou un traité international soit promulgué. Elle préside également le congrès du Parlement à Versailles en cas de révision constitutionnelle, et le bureau de l’Assemblée composé de 22 membres qui seront élus demain;