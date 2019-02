Yepo en première partie de Jamel Debbouze

La jeune et talentueuse humoriste, Yepo, assurera la première partie du spectacle de Jamel Debbouze à To’ata le 2 mars prochain. « C’est carrément un honneur ! », s’enthousiasme la lauréate des deux dernières éditions du Tahiti Comedy Show.

Cash. Naturelle. Et haute en couleur ! A 27 ans, Teipotemarama Tetoe -plus connue sous son nom de scène « Yepo »– s’apprête à se jeter à l’eau devant les quelques milliers de personnes attendues pour le spectacle unique de l’humoriste Jamel Debbouze à To’ata le 2 mars prochain. La lauréate des deux dernières éditions du Tahiti Comedy Show -deux fois en duo et une fois en solo- va assurer la première partie de l’humoriste à Tahiti. Une nouvelle qui a ravi la jeune femme, qui n’a pas besoin de forcer son franc-parler pour nous faire rire !

A l’origine de la vocation de Yepo, trois amies qui « déliraient en copines ». Et c’est à l’occasion du départ de la Polynésie d’une des trois inséparables, que les deux autres, Maud et Yepo, ont monté un sketch joué devant une quarantaine d’amis. « Les gens ont rigolé du début à la fin. Ils nous ont poussé à nous produire sur scène. Mais j’avais des complexes… Mon physique, c’est pas Miss Tahiti quoi ! »

Finalement, Yepo et Maud ont franchi le pas et connu le succès. D’abord à deux, puis pour Yepo en solo. « Les gens me regardaient différemment. Je n’étais plus celle dont on se moque depuis le collège. J’étais la fille qui fait rire. » Seule ou en duo, Yepo s’inspire de son quotidien pour monter des sketch et des punch-line sur tout ce qui lui passe sous la main.

Aujourd’hui, notamment en spectacle avec les All-in-one pour « Domination », elle se consacre à l’écriture de sketchs. Elle a d’ailleurs déjà quelques idées pour sa première partie de Jamel Debbouze dans une semaine. Donnez-lui juste le temps de redescendre de son petit nuage…

Pratique :

Jamel Debbouze, le 2 mars à To’ata. Billets en vente chez Radio 1 à Fare ute, dans les magasins Carrefour et sur ticket-pacific.pf.