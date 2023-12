Yes We Dance veut relancer le hip-hop polynésien

Dix ans après le dernier gros événement local dédié au hip-hop, l’association Yes We Dance remet le couvert le 9 décembre prochain au parc Bougainville. Au programme, une après-midi festive, gratuite et ouverte à tous, avec plusieurs ateliers de découverte, de démonstrations, mais aussi des shows et des battles.

La culture hip-hop à l’honneur. L’association Yes We Dance organise sa Block Party le samedi 9 décembre au Parc Bougainville à Papeete. Le dernier rendez-vous de ce genre, c’était en 2013, et l’objectif est toujours le même : faire la promotion du breaking ou breakdance, qui fera son entrée aux Jeux olympiques de 2024. L’association locale veut donc surfer sur cette vague pour redynamiser la culture hip-hop dans sa globalité au fenua. « On aimerait beaucoup relancer le hip-hop, découvrir des talents », dit Valentine Bluet, présidente de Yes We Dance qui souhaiterait, dans un premier temps, pouvoir proposer « un grand spectacle avec tous les meilleurs danseurs locaux de breakdance », à l’occasion de l’ouverture de l’épreuve olympique de surf à Teahupoo. L’association ambitionne également de « tisser des liens » avec des danseurs issus d’autres régions. Elle parle même, « peut-être un jour », d’emmener un danseur de breakdance polynésien dans l’équipe française des JO.

En attendant de trouver ses futurs représentants, l’association organise une après-midi festive avec un programme chargé comprenant plusieurs ateliers découverte de streetdance (breaking, danse debout) mais aussi des démonstrations de beatbox, du D-Jing, du graff avec Tropik’Art, des shows et des battles. Un événement grand public, accessible aux enfants dès 7 ans. « Même si tu n’as jamais dansé de ta vie, tu peux venir et démarrer… Ça sera simple », assure encore Valentine Bluet qui précise que les ateliers seront tenu par des professeurs qui « ont l’habitude ».

Au-delà de la danse et des bienfaits de l’activité sur le corps, il s’agit également pour Yes We Dance de faire découvrir à la population les valeurs véhiculées par la culture hip-hop. Il sera donc aussi question de respect, de persévérance, d’entraide, de dépassement de soi et de cohésion. L’invitation est lancée et les membres de l’association vous attendent donc nombreux au parc Bougainville le samedi 9 décembre.

Pour en savoir plus, la page Facebook de l’événement.