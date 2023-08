Yiling Changues attrape d’autres artistes dans ses branches

Avec Ramifications, la jeune graphiste revient à la galerie Winkler, mais pas toute seule. Elle a amené dans son univers végétal et féminin une douzaine d’autres artistes polynésiens avec qui elle forme « la forêt » de la jeune scène locale. À découvrir à partir du 24 août.

« Nous sommes des arbres, chacun avec nos racines et tronc unique… ». Yiling Changues aime les métaphores, et celle-ci sera filée jusque dans ses toiles. La jeune « métisse franco-sino-tahitienne », avait quitté le fenua voilà une dizaine d’années pour se former au graphisme et perfectionner son art. En 2021, elle offrait, pour son retour, une exposition à succès à la galerie Winkler, où le public – et, déjà, les collectionneurs – avait pu se familiariser avec ses dessins à l’encre, célébrant la nature et la culture polynésienne autant que la féminité, et questionnant les tabous ou le mythe de la vahine. Depuis, l’illustratrice a fait pousser ses branches pour qu’elles « partent à la rencontre des autres ». D’autres artistes en particulier : Bastien Allegret, Cronos, Cartouche, Guillaume Machenaud, Han, HTJ, Manutea Rambaud, Orama Mollimard, Rava Ray, Romain Pilon, Tafetanui, Tāhiri, Tamanui Guiral, Taunatere… Tous ont accepté de prêter main forte à cette nouvelle exposition. « Tous ensemble nous formons la forêt, les ramifications de la scène artistique locale », écrit la jeune femme, qui « donne le rythme » avec une quinzaine d’œuvres personnelles, auxquelles s’ajoutent ving autres issues de ces collaborations éclectiques. Leur point de départ commun, c’est bien « l’univers de Yiling », précise la galerie du centre-ville. Le reste n’est que « réseau », « échanges » « connexions »… Et ramifications.

« RAMIFICATIONS », du 24 août au 5 septembre 2023 à la Galerie Winkler. Cocktail vernissage le jeudi 24 août à partir de 18 heures.