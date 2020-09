Yseult Butcher-Ferry passe au Tapura

La représentante Tahoeraa, et maire nouvellement élue de Hao, Yseult Butcher-Ferry, a rejoint ce mercredi les bancs du Tapura à l’assemblée, qui compte à présent 36 membres sur 57 élus.

Surprise ce matin à l’assemblée de la Polynésie, avec l’annonce du passage au Tapura de Yseult Butcher-Ferry.

Élue à la mairie de Hao au détriment de Théodore Tuahine dès le premier tour, en mars dernier, avec 51,46% des voix, Yseult Butcher-Ferry est la fille de l’ancienne maire de l’atoll, Suzanne Butcher.

Elle était depuis mai 2018 l’une des représentantes Tahoeraa à l’assemblée de la Polynésie, élue des Tuamotu Est et Gambier. Le groupe orange, récemment amputé de Vaitea Le Gayic qui a rejoint le groupe A Here Ia Porinetia présidé par Nicole Sanquer, n’a donc plus que 7 membres, un de plus qu’il n’en faut pour un groupe : une autre défection signifierait la disparition du groupe Tahoeraa à Tarahoi.

Le président Édouard Fritch s’est dit agréablement surpris : « Elle est venue par le biais de ses relations avec les élus de la majorité actuelle, qui l’ont beaucoup accompagnée. Ça donne un peu de moral. »