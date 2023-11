Yvonnick Raffin élu président de la communauté de communes Teporionu’u

Le premier conseil communautaire de Teporionu’u, qui rassemble les communes de Papeete, Pirae et Arue, s’est tenu ce mardi pour élire son bureau et son président. Yvonnick Raffin le présidera, assisté de Jules Ienfa et Jacky Bryant.

En octobre 2021, les trois communes limitrophes Papeete, Pirae et Arue avaient signé une charte de partenariat sur l’assainissement des eaux usées, avec l’objectif d’étendre les raccordements à la station d’épuration de Fare Ute. Le 31 mai dernier, les trois municipalités avaient annoncé la création de la communauté de communes Tepuroniu’u, établissement de coopération intercommunale, toujours avec le même objectif, auquel se rajoutait la gestion mutualisée des déchets verts, dans une logique d’économies d’échelle et de développement durable. À compter du 1er janvier 2024, Teporoniu’u (du nom de l’ancien district englobant les trois communes) prendra donc en charge la collecte et le traitement des eaux usées et des déchets verts.

Les trois communes sont tombées d’accord que la facture de la redevance d’assainissement restera groupée avec celle de l’eau potable, sans hausse de coût. Même chose pour la collecte des déchets verts, les tarifs et les calendriers de collecte resteront inchangés.

Ce mardi la « com’com » tenait son premier conseil communautaire à la mairie de Papeete, pour l’élection de son bureau qui comprend 7 délégués titulaires : Michel Buillard, Jules Ienfa et Patrick Bordet de Papeete, Édouard Fritch et Yvonnick Raffin de Pirae, et Teura Iriti et Jacky Bryant de Arue. Yvonnick Raffin a été élu président, Jules Ienfa, déjà délégué de la mairie de Papeete au sein de la SEM Te Ora no Ananahi qui gère la stattion d’épuration, et Jacky Bryant, 3e adjoint au maire de Arue, sont vice-présidents.

Assainissement : un budget de 5 milliards pour raccorder Pirae et Arue

La station d’épuration de Fare Ute, inaugurée en 2016, ne fonctionne qu’à 40% de ses capacités. Michel Buillard aujourd’hui ne peut que se féliciter de ce dimensionnement : « On avait prévu de traiter toutes les zones industrielles de la ville, en particulier Tipaerui, et là on est en train de travailler vers la rue Cook, donc de prendre tous les établissements qui se trouvent là. Et dans le cadre de l’extension future de notre centre de traitement, on s’est aperçus qu’on pouvait aussi traiter Pirae et Arue. » « Plus tard, dit Yvonnick Raffin, il n’est pas impossible que Faa’a, voire Punaauia, puissent venir se greffer au système. »

En attendant, 80 grands producteurs d’eaux usées pourront être ainsi raccordés, comme le CHPF et la cité scolaire de Taaone à Pirae, et les installations du Comsup et la caserne Broche à Arue. Au total, 16 kilomètres de réseau et 171 branchements à poser, pour un budget prévisionnel de 5 milliards de Fcfp. 54% de cette somme proviendra du Pays via le Fonds européen de développement, 29% proviendra de la communauté de communes, environ 8% viendra du Contrat de développement et de transformation État-Pays, et 9% de l’Office français de la biodiversité, explique Yvonnick Raffin. L’Agence française de développement viendra également contribuer aux études et, à partir de septembre 2024, abonder les fonds propres de la « com’com ». Mais Teporionu’u « ne part pas d’une feuille blanche », puisqu’elle récupère la trésorerie du syndicat intercommunal Sivu qui rassemblait Papeete et Pirae.

Déchets verts : la TSP encore sous-équipée pour desservir les 3 communes

L’autre compétence de Teporoniu’u, ce sont les déchets verts, sous la responsabilité du 2e vice-président Jacky Bryant. La TSP, à qui Papeete et Pirae délèguent déjà cette collecte, devra s’équiper de camions supplémentaires pour desservir Arue. En attendant, la commune leur louera les engins dont elle dispose.