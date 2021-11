Yvonnick Raffin : un mariage samedi, mais pas de réception

Yvonnick Raffin se marie samedi prochain en petit comité mais, fort des enseignements de l’affaire du mariage de Tearii Alpha, renonce à la réception.

Le ministre de l’Économie et des Finances Yvonnick Raffin épouse samedi 13 novembre sa compagne Marie-Laure Denis, avec qui il vit depuis plusieurs années. Une cérémonie civile à la mairie de Pirae, dont Yvonnick Raffin est conseiller municipal et 3e adjoint, qui sera célébrée par le premier magistrat de la commune, Édouard Fritch, et ne rassemblera que 50 personnes, assure l’entourage du ministre.

En revanche, la réception que les mariés espéraient tenir le dimanche 14 novembre est reportée à une date ultérieure qui n’est pas encore fixée. L’épisode de la réception de mariage de Tearii Alpha est encore dans toutes les mémoires.