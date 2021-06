Médailles du travail : 19 employés du groupe Aline récompensés

Le directeur général d’Aline Tahiti, Marc Stuhlfauth a remis vendredi des médailles et diplômes du travail à 19 employés de la société. L’une des médaillés travaille dans le groupe depuis 38 ans.

Une petite cérémonie s’est tenue dans les locaux d’Aline Tahiti, à la Punaruu, vendredi dernier, pour remercier et valoriser le travail des employés de la société. Virginie, Kailani, Christine, Alberte, Thuy-lan, Jean-henri, Manolia, Roland, Teura Jean, Lewis, johnatan, Hetetia, Tinivarii, Emile, Anne-Marie, Félicien, Tetumarama, Christian, Tuteau… Au total, 19 salariés ont reçu une médaille représentative de leurs années de travail au sein de la société ou à l’extérieur.

La distinction est accordée par palier : argent pour 20 à 29 ans de travail ; de vermeil de 30 à 35 ans de travail ; Or pour plus de 35 ans ; et Grand Or pour plus de 40 ans de travail. Pour cette deuxième cérémonie de remise de médaille organisée chez Aline Tahiti, une seule personne a reçu la médaille Grand Or : Christine, qui bénéficie de 15 ans d’expérience dans la société et de 30 autres à l’extérieur. Alberte a quant à elle reçu la médaille d’Or, pour 38 ans de travail uniquement dans le groupe Aline.