800 livres à gagner pour les jeunes de 20 ans et les bébés nés en 2020

Pour ses 20 ans, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles offre des « bibliothèques océaniennes », qui permettront à 40 petits ou grands enfants, nés en 2000 ou en 2020, de « construire leur vie au fil des pages ».

Grandir en lecture. C’est ce que propose l’association des éditeurs de Tahiti et des îles « Lire en Polynésie ». Un collectif né il y a 20 ans, tout comme le Salon du Livre qu’il a lancé et dont le succès n’a depuis pas été démenti. Pour faire durer un peu cet anniversaire, l’association propose de faire gagner des « bibliothèques océaniennes ». « Notre bibliothèque, celle qu’on se construit dès nos 20 ans, nous ressemble et incarne notre histoire, nos origines, nos interrogations et curiosités, nos aspirations et nos évasions… », relève le collectif, qui va donc tirer au sort, parmi les participants, 20 jeunes nés en 2000 et qui ont 20 ans aujourd’hui. Et comme « il n’est jamais trop tôt pour commencer sa bibliothèque », les éditeurs, soutenus dans leur actions par le Pays ou le haussariat, vont aussi sélectionner 20 bébés, nés en 2020, pour leur offrir 20 livres jeunesse polynésiens. Les précisions de Marie Kops, la coordinatrice de de Lire en Polynésie.

Au total, ce sont 800 livres polynésiens qui vont être offerts. Le tirage au sort est ouvert aux résidents et aux natifs du fenua. Pour s’inscrire ou inscrire un proche, un enfant ou un neveu, rendez-vous avant le 31 décembre sur le site de l’association LireenPolynésie.fr .