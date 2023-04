À la Réunion, des requins équipés de balises pour prévenir les attaques

Le conseil d’administration du Centre Sécurité Requin (CSR), a approuvé le projet de relâche et marquage des requins-tigres juvéniles inférieurs à 2,5 mètres, pêchés dans le cadre du programme réunionnais de pêche de prévention du risque requin, a indiqué la Préfecture. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Le programme réunionnais de pêche de prévention du risque requin est porté depuis 2018, avec l’objectif de réduire le risque requin pour les usagers de la mer, tout en limitant les impacts sur l’écosystème réunionnais. Le programme prévoit ainsi un prélèvement ciblé des requins potentiellement dangereux, bouledogue et tigre, présents sur les côtes réunionnaises à proximité des zones de pratiques d’activités nautiques, ainsi qu’un suivi scientifique continue qui vise à améliorer son efficacité dans le temps.

Dans le cadre de son expertise, le CSR a notamment mis en place une base de données des interactions humains-requins, permettant de suivre l’évolution du risque requin à la Réunion sur le long terme. De ce travail, plusieurs constats émergent. Depuis 1980, sur 56 événements de morsures de requins recensés, l’espèce de requin a pu être déterminée dans 42 cas, 27 concernant le requin bouledogue (64%), requin tigre dans 5 cas (12%), et une autre espèce pour les 10 cas restant (24%). De plus, dans 100 % des cas, les requins impliqués dans un cas d’attaque avec morsure mesuraient plus de 2,5 mètres. Dans le cas d’attaques mortelles, il est à noter les 3 cas impliquant un requin-tigre, en 1989, 1996 et 2011, avec des spécimens mesurant plus de 3 mètres, et plus de 3,5 mètres pour celle de 2011, dernière attaque mortelle recensée sur le territoire.

Près des côtes ou en migration ?

Concernant le choix de la relâche des requins-tigres de moins de 2,5 mètres, la proposition s’appuie sur l’expérience et les études conjointes d’experts sud-africain, australiens et brésiliens, ou de telles dispositifs ont déjà été mis en place sans jamais avoir causé une augmentation des risques d’attaques. Fort de ces éléments, le CSR a décidé de la mise en place d’un programme de recherche scientifique de relâche et de marquage de requins-tigres juvéniles, capturés dans le cadre du programme réunionnais de pêche de prévention. Ainsi, entre fin 2023 et fin 2024, 20 requins-tigres de moins de 2,5 mètres seront marqués et relâchés pour étudier leur comportement.

Objectif du dispositif, comprendre si ces requins capturés et relâchés resteront à proximité des côtes, ou s’ils s’engageront dans une migration. Pour ce faire, les spécimens capturés dans le cadre de l’étude seront systématiquement marqués par un système double, comprenant des marques acoustiques, afin de détecter leur présence à proximité des côtés grâce à un réseau de stations acoustiques permettant une détection en temps réel, mais également des balises satellitaires GPS, permettant un suivi sur de grandes distances.

Le CSR précise qu’une communication sera réalisée régulièrement sur le résultat de l’expérimentation.