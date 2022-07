À l’assemblée nationale, Moetai Brotherson brigue la présidence de la Délégation aux Outre-mer

Le député de la 3e crconscription Moetai Brotherson a annoncé aujourd’hui sa candidature, soutenue par la Nupes, à la présidence de la Délégation daux Outre-mer de l’Assemblée nationale. L’élection se tiendra lundi 25 juillet.

Moetai Brotherson succédera-t-il à Olivier Serva ? Le député polynésien a présenté sa candidatature à la présidence de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, dont il est membre de droit ainsi que Tematai Le Gayic et Steve Chailloux, une candidature qu’il présente au nom de la NUPES.

Cette délégation a été créée en 2012 et elle comprend 52 députés dont 27 ultramarins. Elle est chargée d’informer la représentation nationale sur toue question relative aux outre-mer, elle participe à l’évaluation des politiques publiques en outre-mer, et s’autosaisit de thèmes qui donnent lieu à des missions d’informations produisant des rapports détaillés. Beaucoup de travail, dit le député, non rémunéré précise-t-il.

L’élection est prévue lundi 25 juillet. Un autre candidat s’est déclaré : Nicolas Metzdorf, député de Nouvelle Calédonie qui siège avec la majorité présidentielle. La délégation aux Outre-mer était présidée durant la précédente mandature par le Guadeloupéen Olivier Serva, qui siège à présent dans le groupe « Libertés, indépendants, outre-mer et territoires » après avoir quitté la majorité présidentielle.