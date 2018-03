« A Ti’a mai », le mouvement de Heia Parau et Vatea Heller

« A Ti’a mai » est le nom du mouvement citoyen créé par Heia Parau et Vatea Heller en vue des prochaines territoriales. Un nom que le tandem a voulu original et qui incite à réfléchir sur le mot d’ordre du mouvement politique : « il faut changer, nos dirigeants ne nous entendent plus ».

« A Ti’a mai », traduisez « Lèves-toi ». C’est le nom du mouvement citoyen mis en place la semaine dernière par Heia Parau et Vatea Heller. Le nom n’a évidemment pas été choisi au hasard, explique un cadre du parti. Il a été choisi pour : « réveiller les consciences et affirmer qu’on en a marre de ce système. (…) Ce sont toujours les mêmes qui sont en place et au bout du compte ils oublient ce pourquoi ils ont été élus ».

Les cadres du mouvement affirment que la liste « est en phase d’être bouclée ». Selon eux, beaucoup de personnes « nous rejoignent, (…) on ne prend aucune figure politique pour qu’il y ait un réel changement ». Pour l’heure, « A Ti’a mai » rappelle que la première condition pour figurer sur leur liste est l’intégrité.