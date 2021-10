Adie : une semaine à la rencontre des futurs micro-entrepreneurs

L’Association pour le développement de l’initiative économique (Adie) fête son 12e anniversaire avec les Rendez-vous de l’Adie dans 11 communes polynésiennes, pour conseiller les futurs micro-entrepreneurs sur la façon de se lancer. Les prix Créadie 2021 seront également remis cette semaine.

L’Adie œuvre en Polynésie depuis 12 ans pour financer et accompagner les créateurs de petites entreprises. Douze ans durant lesquels l’association n’a cessé de grandir : aujourd’hui, l’Adie compte 11 antennes au fenua, 23 salariés et 21 bénévoles. Depuis sa création, l’Adie Polynésie a délivré plus de 10 000 micro-crédits. Le taux de pérennité à deux ans des entreprises ainsi créées est de 87%, et 39% des personnes financées sont durablement insérées professionnellement.

Pour fêter cet anniversaire, l’Adie reprend ses tournées d’information dans les communes, à bord de sa fourgonnette aménagée.

Lundi 11 octobre

MOOREA : Agence mobile au quai de Paopao de 8h à 12h

Mardi 12 octobre

TIPAERUI : Agence mobile au parking de Pinai de 8h à 11h

PUNAAUIA : Permanence à la mairie de 8h à 12h

TAHAA : Permanence à la mairie annexe de Haamene de 8h à 12h

NUKU HIVA : Permanence à Tapivai à la mairie de 8h à 11h

Mercredi 13 octobre

PIRAE : Agence mobile à Nahoata, route de l’hippodrome au parking de la DGEE de 8h30 à 11h30

Jeudi 14 octobre

VAIRAO : Agence mobile au parking de la mairie de 8h à 12h

PAPARA : Agence mobile à la Carrière de 13h à 15h

FAA’A : Permanence à la mairie de de 7h30 à 11h30

Vendredi 15 octobre

RANGIROA : Café créateur à l’agence Adie de Rangiroa 8h à 10h

HAO : Permanence à la mairie de 8h à 15

Quatre entrepreneurs récompensés

Cette semaine verra également la remise des prix Créadie, qui mettent à l’honneur les petits entrepreneurs locaux. Quatre d’entre eux seront récompensés. Enfin, créateurs d’entreprises, salariés de l’Adie et partenaires publics et privés fêteront l’événement par une tournée en autocar à la rencontre