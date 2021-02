Air Caraïbes et French Bee testent un certificat digital sanitaire, passeport sanitaire avant l’heure

ICC AOKpass, c’est le nom de l’application mise en test par la compagnie aérienne Air Caraïbes, véritable certificat digital sanitaire basé sur le système de blockchain. Avec une mise en place prévue pour mars 2021, l’application permettra aux voyageurs de faire état de leurs résultats de test Covid-19 et justifier ainsi leur autorisation de départ. Une information révélée par nos confrères de Tourmag.

L’épineuse question du passeport sanitaire est un débat très difficile et délicat à mettre sur la table pour de nombreux gouvernements. Cependant, au vu des difficultés liées au transport de passagers, et des problématiques de transmission du virus, les compagnies aériennes du groupe Dubreuil Air Caraïbes et French Bee, en partenariat avec la Chambre internationale de commerce (ICC), ont développé une application de contrôle qui, à défaut d’être un passeport vaccinal, se dit être un certificat digital sanitaire.

ICC AOKpass est basé sur le système de blockchain, une technologie de stockage et de transmission d’informations décentralisée et incorruptible, qui a fait son apparition en 2008 avec le développement de la crypto-monnaie Bitcoin. Ainsi, grâce à ce système de cryptage infalsifiable, les voyageurs pourront montrer patte blanche en présentant le résultat de leur test de dépistage au Covid-19 à l’embarquement.

« Les passagers attendent une reprise rapide et sûre des déplacements longue-distance, avec une expérience de voyage aussi proche que possible de la période antérieure à la pandémie, » explique Muriel Assouline, directrice générale pour French bee, propos recueillis par nos confrères de Tourmag.

Avec un déploiement prévu dès le début du mois de mars 2021 à Paris-Orly, plus de 130 aéroports présents dans 18 pays se sont d’ores et déjà montré intéressés et prêts à faciliter le déploiement d’ICC AOKpass avec les compagnies aériennes.

