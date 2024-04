Air Tahiti enchaîne les problèmes techniques aux Marquises

Deux ATR de la flotte de la compagnie domestique sont restés cloués au sol, lundi à Nuku hiva. En cause, un souci technique sur le gouvernail du premier appareil et un défaut sur la roue du second qui transportait les techniciens missionnés pour dépanner le premier. Certains passagers ont été acheminés en Twin Otter jusqu’à Hiva oa, quand d’autres sont restés bloqués la journée entière à l’aéroport de terre déserte.

Deux appareils d’Air Tahiti sont restés bloqués à l’aéroport de Terre déserte à Nuku hiva, lundi. En cause, un souci technique au niveau du gouvernail du premier avion et un défaut sur une des roues du second, explique-t-on du côté de la compagnie domestique. Deux incidents survenus dans la même journée à seulement quelques heures d’intervalle, et qui ont pour le moins inquiéter les passagers. Certains d’entre eux, en partance pour Hiva, ont fait le trajet à bord d’un Twin Otter, normalement affecté aux trajets vers Ua Pou et Ua Huka.

D’autres, enfants non accompagnés compris, ont dû patienter jusqu’à au moins 19 heures sur place. La situation est due à un « cumul de deux problèmes totalement différents » regrette Cécile Savalli, directrice générale déléguée d’Air Tahiti, ajoutant que le souci rencontré le matin sur le gouvernail se déclare « quand il y a beaucoup de vent et qu’il est connu par le constructeur ATR ».

Temps de résolution des pannes allongés aux Marquises

D’après elle, il existe « une procédure pour résoudre l’incident au sol », sans nécessairement faire intervenir une équipe technique, mais que « dans ce cas précis, il a eu un problème qui a empêché de mener à bien la procédure dans son intégralité ». Une équipe technique a alors été transportée sur place, par le second vol de la journée à destination de Nuku hiva. Sauf qu’au moment de repartir, l’équipage, qui « avant chaque vol inspecte la totalité de l’avion » a détecté un défaut sur un des pneus.

Air Tahiti explique que l’équipe technique qui était sur place, ne disposait pas du matériel pour intervenir sur des pneus. Les deux appareils ont finalement pu reprendre les airs ce mardi. La direction, souligne que « dès qu’il y a des pannes techniques sur les Marquises, elles peuvent prendre des proportions conséquentes avec des temps de résolution allongés », du fait de l’éloignement de l’archipel.