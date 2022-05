Appel urgent aux dons de sang

Le Centre de transfusion sanguine (CTS) de l’hôpital de Taaone lance un appel urgent aux donneurs de tous les groupes sanguins.

Le Centre de transfusion sanguine alerte, une nouvelle fois, sur la baisse des réserves de sang en Polynésie. Tous les groupes sanguins sont recherchés.

Les volontaires qui se rendent au CTS, logé au 2e étage du CHPF subiront un examen de « pré-don » réalisé par un médecin pour vérifier leur état de santé avant le prélèvement. Il est recommandé de s’alimenter avant un don et de bien boire après. Le don de sang dure entre 5 et 10 minutes. Enfin, une fois la prise de sang terminée, le donneur reste sous la surveillance de l’équipe médicale dans l’espace repos. Une collation et une boisson sont offertes.

Le CTS est ouvert jusqu’à 16 heures ce lundi, au sein du CHPF. Une collecte spéciale sera organisée à la mairie de Mahina demain mardi, de 8 heures à 11 heures.

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, se présenter muni d’une pièce d’identité avec photo, peser plus de 50 kg, ne pas avoir fait de piercing, ni de tatouage récemment, ne pas avoir subi d’intervention chirurgicale, ni pris des antibiotiques sur les 7 derniers jours.