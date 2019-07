Avant son départ le patron des douanes rend hommage à ses agents

Le directeur des douanes Richard Marie a fait son bilan lundi après-midi, et rendu hommage au travail de ses agents. Bilan plutôt satisfaisant puisqu’en 4 ans, 1,3 tonne de cocaïne, 5,1 kilos d’ice et 170 kilos de paka ont été saisis pour une valeur de 7 milliards de Fcfp.

Après quatre années passées à la tête des douanes au fenua, le directeur des douanes Richard Marie vogue vers d’autres cieux, puisqu’il est nommé à la direction nationale des gardes-côtes au Havre. Il sera remplacé par Jean-François Tanneau. À son arrivée le 1er septembre 2015, deux missions avaient été confiées à Richard Marie : la modernisation du dédouanement avec la dématérialisation des procédures douanières, et la lutte contre les grands trafics, comme les stupéfiants ou encore les contrefaçons.

« 1,3 tonne de cocaïne et 5,1 kilo d’ice saisis en 4 ans»

Richard Marie assure que pour les trafics de stupéfiants de nouvelles méthodes de travail ont été mises en place. Les agents se sont concentrés sur les recherches « in corpore », et le matériel de dédouanement et de fouille ont été modernisés. Ainsi « 1,3 tonne de cocaïne et 5,1 kilos d’ice, 170 kilos de paka ont été saisis en 4 ans, » pour une valeur de 7 milliards de Fcfp.

Le directeur des douanes assure qu’il était surtout là pour « impulser » et donner des orientations. Il a mis en avant les agents de ses services : « ce sont avant tout les agents qui cherchent, qui trouvent et qui font des constatations (…) ils se sont réellement investis sur la recherche de ces produits stupéfiants ». Et, dit-il, il a eu « l’immense plaisir de voir des résultats en matière contentieux exploser ».

Richard Marie affirme aussi que le travail avec les voisins du Pacifique comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie a aussi porté ses fruits. « Le fait d’échanger sur la thématique Pacifique c’est toujours enrichissant et on a vu les résultats qui ont suivi ». Par contre, malgré l’augmentation des saisies de stupéfiants, le directeur des douanes reconnaît que certains passent encore entre les mailles du filet.

Le directeur des douanes affirme qu’au fenua « on est confronté à une délinquance et des contrebandiers d’opportunisme. On tombe sur des pauvres jeunes gens à qui on fait miroiter 1 voire 2 millions de Fcfp (…) les mule, c’est la misère humaine ».

« On représente 38% des recettes du territoire »

Particularité au fenua et en Nouvelle-Calédonie, affirme Richard Marie, la mise à disposition du service des douanes auprès du gouvernement concernant notamment la taxation et le prélèvement des droits de douane.