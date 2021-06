Bac général et technologique : 86% d’admis avant les rattrappages en Polynésie

Les élèves de Terminale du fenua ont découvert ce samedi matin les résultats du baccalauréat général et technologique. Pour ce premier « nouveau bac », les résultats sont en hausse par rapport à ceux de 2020 mais qui n’atteignent pas le taux d’admission de 2019 ou 2018.

« Bravo aux 1702 lauréats du baccalauréat ». Ce samedi matin, la ministre de l’Education Christelle Lehartel a tenu à féliciter les 1702 élèves de Terminales admis « à l’issu du 1er groupe », soit avant la session de rattrapage. 1968 jeunes Polynésiens étaient inscrits à l’épreuve cette année, soit un taux d’admission au premier tour de 86,5%. C’est plus que les 85,7% de l’année dernière, mais un peu moins que le taux d’admissibilité de 2019 (87,9%) et de 2018 (86,9%).

Seuls 67 élèves refusés

« Ce sont les tous premiers bachelier du nouveau bac » précise la ministre qui a mis en place, avec le vice-rectorat, la réforme nationale du baccalauréat ces trois dernières années. Les filières scientifiques, littéraires et économiques et sociales ont progressivement laissé leur place à des spécialités « à la carte » et à une part importante de contrôle continu en plus des épreuves de fin d’année. Parmi les 1702 lauréats, 1171 ont obtenu une mention « Assez bien » (611), « Bien » (315), « Très bien » (131) et « Très bien avec les félicitations du jury », pour 24 élèves polynésiens.

198 élèves, qui n’ont pas obtenu la moyenne mais n’en sont pas éloignés, pourront se présenter aux épreuves du « deuxième groupe », un temps connues comme les oraux de rattrapages. Seuls 67 élèves ont été refusés dès le premier tour.

es résultats du baccalauréat général et technologique (après premier groupe) sont publiée ce jour à 10 h.

Si vous souhaitez récupérer les listes des candidats admis, je vous invite à vous diriger vers le site de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (http://www.education.pf/) ou vers Facebook (DGEE).

Dans le contexte sanitaire actuel, nous ne sommes pas autorisés à procéder à l’affichage des résultats des examens dans les établissements.

Par ailleurs, veuillez trouver ci-joint un tableau présentant les résultats.

198 candidats sont convoqués pour les épreuves du second groupe (oraux de rattrapages).

Les oraux de rattrapage se dérouleront les 30 juin et 1er juillet. Les résultats seront publiés samedi 3 juillet à 10 h.