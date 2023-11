Boxe aux Jeux : pour le COPF, Tauhiti Nena veut « entraver la course aux médailles »

Débouté de son recours en justice, le président de la PBA et ancien ministre demande désormais au gouvernement d’agir contre la fédération concurrente. Il estime que les athlètes de la FBPF, les seuls retenus pour les Salomon, doivent être empêchés de prendre l’avion samedi, pour éviter qu’ils ne représentent « illégitimement » Tahiti aux Jeux. Le président du Comité olympique Louis Provost dénonce en retour une « attitude peu sportive » et des propos calomnieux.

Lire aussi : Pour le président du COPF, la liste des boxeurs au Jeux « ne bougera plus »

À défaut de pouvoir combattre sur les ring, c’est par voie de lettre ouverte au gouvernement que Tauhiti Nena veut l’emporter. Le combat en question, c’est celui qui oppose, depuis des mois, la Polynesian Boxing Association présidée par l’ancien ministre et la Fédération de boxe de Polynésie française d’Ismael Tahiata. Seuls les athlètes de cette deuxième organisation qui ont été inscrits sur la liste de la délégation polynésienne aux Jeux du Pacifique.

La commission « ad hoc », créée par le gouvernement pour départager les deux fédérations aussi en lutte pour la délégation de service public, avait bien envisagé, un temps, un tournoi de sélection inter-fédé pour régler le différent. Il n’a pas eu lieu : le Comité olympique de Polynésie française, aux manettes de la délégation des Jeux, a expliqué que la PBA ne remplissait tout simplement pas les conditions fixées par les organisateurs régionaux pour présenter ses propres combattants. Depuis, les boxeurs de la FBPF ont récupéré leurs maillots officiels, et se préparent au départ vers Honiara pour le tournoi de la semaine prochaine.

Interdire la FBPF dans l’avion

Mais Tauhiti Nena n’a pas raccroché les gants. Lundi, le tribunal administratif analysait un premier recours, en référé, visant à faire annuler la décision du COPF. Un recours rejeté, entre autres parce que rien n’établit que le Pacific Games Council, organisateur des jeux, peut modifier la liste des athlètes après la date butoir du 15 octobre. Trop tard ? Pas pour l’ancien ministre, qui rappelle que « les compétitions de boxe ne doivent démarrer qu’à compter du 27 novembre », et que « l’avion pour le déplacement aux Iles Salomon ne quitte la Polynésie que le 25 ». « Pas bloquant à cette heure » juge-t-il. Dès la décision de justice connue, le président de la PBA a donc écrit une lettre ouverte au gouvernement et au président de la commission « ad hoc », Lionel Lao.

Il y pointe que le tribunal qualifie de « non-officielle » la liste envoyée par le COPF au Pacific Games Council. Et il exige, « afin d’éviter un scandale sportif sans précédent » et « un nouveau contentieux en justice » que le Pays ne finance plus le déplacement des boxeurs de la FBPF. Et donc leur barre l’entrée dans l’avion qui doit les amener à Honiara samedi. « Il est évident que les boxeurs de la FBPF ne peuvent en aucun cas représenter la Polynésie Française aux XVIIe Jeux du Pacifique », écrit-t-il dans un mail aussi destiné à la ministre des Sports Nahema Temarii et une bonne partie du monde sportif polynésien.

« L’heure est la compétition sportive »

La réaction du COPF est arrivée aujourd’hui, toujours à l’écrit. Dans un communiqué laconique, le président du comité olympique s’étonne de la démarche de l’ancien boxeur et de sa volonté de « discréditer la sélection qui défendra très prochainement les couleurs de la Polynésie française aux Jeux du pacifique ». « Il ne peut qu’être regretté cette attitude peu sportive visant à entraver la course aux médailles de nos athlètes », écrit Louis Provost, refusant la « polémique » avant d’indiquer que le COPF « se réserve bien sur le droit de saisir à terme la justice pour voir sanctionner les propos diffamatoires et calomnieux qui ont été prononcés à son égard ». Bref, « l’heure est à la compétition sportive ». Et jusqu’à preuve du contraire, elle se fera, à Honiara, sans la PBA.