Championnat de pêche au gros : Temono remporte le gros lot

Avec près de 400 kilos de thons et de haura remontés sur les quatre journées de compétition, l’équipage de Temono, mené par Tehina Temorere, est sorti grand vainqueur du troisième Championnat de Tahiti de pêche au gros. Derrière, on retrouve Teataura, d’Ismaël Teriitehau, Patience 3, de Manutea Mahai. C’est Tuvaihai, équipage dirigé par Valentine Tinomoe qui remporte le « jackpot » de la plus grosse prise.

Ambiance festive et cadeaux à gogo, sur les quais de la marina Taina. Après quatre jours de compétition, qui ont vu s’affronter une quarantaine d’équipages, le Championnat de Tahiti de pêche au gros remettait ses prix samedi soir en présence du ministre du secteur primaire, Taivini Teai. L’évènement, pour sa troisième édition s’était offert un nouveau format, avec 4 journées de pêche d’affilée, plutôt que les sessions éparpillées sur toute une partie de l’année. Et à ce jeu là c’est Temono qui l’a emporté. L’équipage mené par Tehina Temorere, entouré du matelot et du mécanicien qui l’accompagnent à l’année, avait pourtant bien failli ne pas participer. Après une grosse panne du bateau et une réparation à la rapidité inespérée, « on s’est inscrit la veille du concours à 19h30 », expliquent le capitaine qui « emmène toujours là où sont les poissons », le matelot qui a « beaucoup travaillé » pour le remonter, et le mécano qui a « toujours fait son boulot »… Un « vrai travail d’équipe », assure le trio :

L’équipage de Temono, qui avait commencé fort avec trois gros thons et un haura la première journée, cumule 878 points, soit 398 kilos de poissons sur la compétition. Il remporte une coque Labaste de 30 pieds, équipé d’un moteur V10 Mercury de 350 chevaux. Sur les deux autres marches du podium, l’équipage de Teataura, mené par Ismaël Teriitehau, qui a notamment pêché un Ahi de 72 kilos, et Patience 3, de Manutea Mahai, qui s’est distingué avec un Haura de 117 kilos le deuxième jour. Ils gagnent respectivement des « price money » de 650 000 et 350 000 francs. C’est Reel Magic Too qui prend la plus belle pièce du concours, avec un espadon de 194 kilos pêché vendredi, qui place le navire à lui seul en quatrième position du championnat. Le capitaine, Philippe Siu ayant décidé de ne pas participer au concours de la prise grosse prise, c’est Tuvaihai, équipage dirigé par Valentine Tinomoe et venu de Arutua, qui l’emporte : son Haura de 126 kilos lui rapporte 1 436 000 francs de jackpot.

Parmi les 35 équipages ayant fait des prises cette année, 9 venaient des Tuamotu, avec une grosse délégation d’Arutua, un des Etats-Unis et un autre en Nouvelle-Calédonie, une première pour le concours. Aucun doute à l’applaudimètre : les participants veulent remettre le couvert en 2024 et espèrent être plus nombreux. Mais c’est surtout la bonne ambiance de ces quatre jours que Teva Plichart, l’organisateur du championnat, qui promet de « grosses surprises » pour l’année prochaine, tient à saluer :