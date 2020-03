Confinement : le point sur les commerces

Le Haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française ont pris la décision de réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble de la Polynésie française, à partir de ce soir minuit. Dans un communiqué, le Haut-commissariat fait le point sur les commerces habilités à accueillir du public, et aussi sur les cas bien précis où la population est autorisée à se déplacer.

Dès samedi, tous les rassemblements sur la voie publique et dans la sphère privée sont interdits. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales seront interdits.

En conséquence, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation valable pour chaque déplacement (disponible sur le site internet du Haut-commissariat, ou ci-dessous, ou pouvant être copiée sur papier libre) uniquement pour : faire des courses ;

consulter un professionnel de santé ou se rendre à l’hôpital ;

les motifs familiaux graves (assistance aux personnes vulnérables ou garde d’enfant notamment) ;

les activités physiques individuelles (sauf activités nautiques qui sont toutes interdites) dans un rayon de 2 kilomètres de son domicile, en évitant tout contact ;

se rendre de son domicile à son lieu de travail, s’il n’est pas possible de travailler à distance.

Pour rappel, la liste des établissements soumis à la fermeture au public : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (par exemple, les cinémas) ;

Centres commerciaux et commerces autres que ceux autorisés à rester ouverts ;

Restaurants et débits de boissons (la vente de plats à emporter est autorisée) ;

Salles de danse et salles de jeux ;

Bibliothèques, centres de documentation ;

Salles d’expositions ;

Etablissements sportifs couverts ;

Musées.

Tous les commerces ont l’interdiction d’accueillir du public SAUF:

Commerces d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés

Commerce de détail de viandes, de poissons, de fruits et légumes, de pain, pâtisserie et confiserie, de boissons

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

Pharmacies et commerces de détail de produits pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

Etablissements de soins médicaux de toute nature : hôpitaux, cliniques, centres et cabinets médicaux, dispensaires,

Banques, assurances, activités financières, bureaux de poste

Stations-services et commerce de détail de carburants

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

Commerce d’équipements automobiles

Commerce et réparation de motocycles et cycles

Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication

Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels et réparation de biens personnels et domestiques, d’équipements de communication

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Hôtels et hébergements similaires

Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

Location de machines : équipements et biens, équipements agricoles, équipements pour la construction

Activités des agences de travail temporaire

Blanchisserie-teinturerie-repassage

Services funéraires

Pour l’exercice d’activité professionnelle, deux options sont possibles :

Les employeurs doivent signer un justificatif de déplacement professionnel pour chaque salarié (téléchargeable sur le site du Haut-commissariat) qui reste valable pendant toute la durée de la crise sanitaire.

De manière complémentaire, l’attestation de déplacement dérogatoire pourra être utilisé individuellement par le salarié en cochant la case du motif professionnel.

Les entreprises et les salariés ne doivent pas cesser le travail et sont invités à poursuivre leurs activités lorsque cela est possible. Toutefois, les entreprises doivent adapter leur organisation pour limiter au strict nécessaire les réunions, éviter les regroupements de salariés dans des espaces réduits, éviter les déplacements, tout en veillant à appliquer les gestes barrières.

LES ATTESTATIONS À TELECHARGER