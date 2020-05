Covid-19 : il n’y a plus personne sous surveillance active

280 nouveaux tests réalisés depuis vendredi n’ont détecté aucun nouveau cas. Plus personne n’est sous surveillance active.

Les chiffres donnés ce lundi par les autorités sanitaires du Pays montrent qu’aucun nouveau cas de covid-19 n’a été détecté depuis jeudi. Le total de cas détectés au fenua depuis début mars reste donc à 60. La Polynésie a pratiqué 3 496 tests de dépistage à ce jour. Le CHPF n’accueille plus aucun patient covd-19, et il n’y a plus personne sous surveillance active.