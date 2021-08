Covid : 23 morts en trois jours

Le bulletin épidémiologique de ce lundi est le plus noir jamais publié depuis le début de l’épidémie : 23 morts en 72 heures, 283 personnes hospitalisées, et 2 211 nouveaux cas dépistés dans le même temps. À 2 252 / 100 000 habitants, la Polynésie présente le taux d’incidence le plus élevé de tous les départements et territoires français.

Vingt-trois personnes atteintes du covid-19 ont succombé entre vendredi et dimanche, indique la plateforme Covid dans son bulletin quotidien. Le nombre total de victimes du Covid depuis mars 2020 passe ainsi à 211 personnes, dont 68 depuis le 16 juillet.

Les hospitalisations sont au nombre de 283, dont 53 dans les hôpitaux périphériques. Trente-six personnes sont en service de réanimation.

Ces dernières 72 heures, 2 211 personnes ont été dépistées positives au virus. Le total de personnes qui ont été contaminées au fenua depuis le début de l’épidémie est aujourd’hui supérieur à 30 000.

Le taux d’incidence du Covid en Polynésie est à présent de 2 252 pour 100 000 habitants. Le fenua prend ainsi la tête du classement, devant la Guadeloupe ( 2 147 / 100 000h), des départements et territoires français les plus contaminés.

Samedi, les vaccinations offertes à la présidence et dans d’autres centres ont atteint 3 043. 83 263 personnes sont totalement vaccinées et 112 252 ont reçu au moins une dose, un rythme qui semble toujours dérisoire face à la montée en puissance de cette nouvelle vague.