Covid : moins d’une centaine de cas actifs dans tout le pays

Les dernières données de la direction de la Santé confirment la baisse de l’épidémie entamée en décembre. L’accalmie se fait aussi sentir à l’hôpital, qui a tout de même connu deux décès liés au Covid ce weekend.

Peu de tests positifs, toujours plus de vaccinations. C’est ce que révèlent les dernières données épidémiologiques publiées par la direction de la Santé. La plateforme Covid recense seulement « 98 cas actifs » dans le pays, en considérant que les cas confirmés il y a plus de 7 jours ne sont plus « actifs ». Il faut remonter à la mi-août, moins de deux semaines après les premiers cas de cette vague épidémique, pour trouver un niveau de circulation du virus si bas. Réussite des restrictions sanitaires ? Début d’une immunité « de groupe » ? L’étude de séroprévalence en court doit donner des réponses en mesurant la part de la population qui a été effectivement porteuse du virus ces derniers mois. Difficile, en revanche, d’affirmer que ces chiffres sont la conséquence directe de la fermeture des frontières aux touristes, qui n’a été effective que mercredi dernier, alors que la baisse des contaminations était déjà bien entamée.

Cette accalmie de l’épidémie, entamée en décembre, a pris du temps à se répercuter sur l’hôpital. Mais le Taaone ne compte plus, ce lundi, que 14 patients en filière Covid, dont 5 en réanimation. Le virus, ces dernières semaines, a tout de même continué à engendrer des cas graves : deux patients contaminés sont décédés durant le weekend. Au total, 135 Polynésiens, pour la plupart âgés et atteints par d’autres facteurs de risque (maladie, obésité, diabète…), sont morts depuis le mois de septembre.

Enfin, la campagne de vaccination s’est accélérée, ces derniers jours, comme annoncé par les autorités. 1 241 Polynésiens, âgés de plus de 75 ans ou relevant d’un établissement de santé, ont reçu une dose ces 7 derniers jours. Et au total, 226 personnes ont reçus les deux doses du vaccin Pfizer-BioNtech. Les centres de vaccination ont commencé à programmer des rendez-vous de patients de 60 à 75 ans, relevant donc de la phase 2 de la campagne de vaccination.