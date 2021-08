Covid : plus de 300 hospitalisations, et 11 nouveaux décès

Pas de signe de fléchissement des courbes du Covid : avec 1622 nouveaux cas dépistés, le taux d’incidence continue de grimper, de même que le nombre d’hospitalisations, et, malheureusement, de décès. Plus de 41% des Polynésiens ont commencé leur vaccination.

Avec 2731 cas pour 100 000 habitants identifiés ces 7 derniers jour, et malgré la limitation des tests aux seuls personnes symptomatiques, le fenua présente une incidence 11 fois supérieure à la moyenne nationale, et désormais largement au-dessus de celle des Antilles, pourtant très touchées par la vague épidémique. Ce matin, 303 personnes étaient hospitalisées pour des symptômes graves de Covid, dont 243 au Taaone et 60 dans les hôpitaux périphériques. Parmi eux, 38 ont été placés en réanimation, seul chiffre stable par rapport au début de semaine. 11 décès supplémentaires ont eu lieu hier, en plus des 13 de lundi. Au total, 92 personnes sont décédées des suites du Covid en un mois.

Côté vaccination, le rythme ne ralentit pas, bien au contraire : 18374 injections en une semaine, plus de 38 000 personnes passées par les centres de vaccination en un mois. Aujourd’hui environ 31% de la population du fenua est pleinement vacciné et 11% sont en attente d’une seconde dose. Des chiffres toujours loin de ceux de la métropole : près de 70% de Français ont sauté le pas de cette vaccination.