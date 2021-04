Cyclisme : le 26e Tour Tahiti Nui et le 1er Tour des Vahine annoncés pour septembre

Alors que les compétitions de cyclisme sur route reprennent ce mois ci, la Fédération confirme la tenue du Tour Tahiti nui du 11 au 18 septembre à Tahiti et Moorea. Pour la première fois, la course sera doublée d’un « tour des Vahine ».

Les compétitions de cyclisme ont fait leur retour sur les routes du fenua, avec la première étape de la Coupe Tahiti Nui le 11 avril dernier. Les coureurs étaient présents en nombre sur la ligne de départ, comme ils le seront sur celle du prix Team Cycling Reka, qui aura lieu le 2 mai prochain. Même engouement pour la reprise des compétitions de VTT ce weekend. Il faut dire qu’après une année noire sur le plan sportif, les mordus de la pédale rongeaient leur frein. La Fédération tahitienne de Cyclisme, désormais forte de 450 membres, compte bien surfer sur cet enthousiasme explique son président Teva Bernardino :

Si de nombreux rendez-vous vont marquer le calendrier fédéral 2021, c’est bien sûr le Tour Tahiti nui, dont la tenue vient d’être confirmée du 11 au 18 septembre, qui sera le moment fort de cette saison. Après un an d’absence, cette 26e édition comptera 9 étapes, totalisant 590 kilomètres de course entre Tahiti et Moorea. Et pour la première fois, il sera complété par un Tour des Vahine, en 6 étapes plus courtes organisées en parallèle du tour.

L’objectif, pour la Fédé, c’est bien sûr de mobiliser les coureurs du fenua autour de ces deux compétitions, mais aussi de faire venir des équipes extérieures. Teva Bernardino, qui peut désormais s’appuyer sur un nouveau conseiller technique, Hervé Arcade, originaire de Martinique, et qui a pris ses fonctions en février, compte avant tout sur les clubs de l’outre-mer. Il faut dire que la team fenua s’entraine déjà pour les championnats de France outre-mer qui auront lieu en octobre à la Réunion. Tout le monde gagnerait à une première confrontation sur les routes de Tahiti et Moorea quelques semaines plus tôt. Mais le président espère aussi pouvoir faire venir des équipes « canadiennes ou américaines ». Des plans qui sont bien sûr sous une épée de Damoclès : celle de la situation sanitaire et des protocoles Covid.

Quoiqu’il arrive, la Fédération compte bien sur ce 26e Tour Tahiti Nui pour faire rayonner le cyclisme polynésien, et pourquoi pas le fenua tout entier. Le président de l’Union Cycliste Internationale a ainsi assuré le tour pourra profiter d’une communication dans les 96 fédérations de la planète par les canaux de l’UCI.