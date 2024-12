Dans le jardin botanique de Papeari, l’espace Gauguin à un an de l’inauguration

L’espace scénographique, dont la construction a été lancée l’année dernière, sort peu à peu de terre. Livrable à la fin 2025, le projet à 1,9 milliard offrira aux visiteurs une exposition permanente de 900 mètres carrés « sur les pas de Paul Gauguin », mais servira aussi de bâtiment d’accueil, de buvette et de boutique pour le jardin botanique Harrison Smith.

Élaboré juste avant le Covid, prévu pour ouverture en 2024, le projet a subi, comme tant d’autres, les retards de la pandémie. Et c’est plutôt discrètement que la construction avait fini par débuter au troisième trimestre l’an dernier. Fondations, grandes charpentes métalliques qui pointent vers le ciel, voies de circulation des visiteurs, et maintenant premières tuiles de bois pour les toits.. « L’espace scénographique Gauguin », bâtiment de 1 600 mètres carrés construit sur un plan en spirale au sein du jardin botanique de Papeari, prend désormais peu à peu forme. Et depuis les prestataires spécialisés jusqu’à G2P, délégué à la maitrise d’ouvrage par la présidence, on se félicite d’un projet qui « avance bien ». Le calendrier d’une livraison fin 2025, aménagement scénographique compris, est toujours d’actualité.

Circuit chronologique et accès par la forêt de mape

Dès la genèse du projet, les autorités, qui étudient depuis longtemps une meilleure valorisation touristique de la zone, avaient prévenu qu’il ne s’agira pas d’un nouveau Musée Gauguin, même si celui qui a fermé ses portes depuis des années de l’autre côté des jardins ne rouvrira pas en tant que tel. « L’espace scénographique » a tout de même vocation à mettre en valeur l’œuvre du maître et surtout de parler de son rapport, complexe et souvent sujet à débat, avec la Polynésie. Les visiteurs pourront ainsi suivre, sur 900 mètres carrés, une exposition permanente « sur les pas de Paul Gauguin », depuis son arrivée à Tahiti en 1891 jusqu’à sa mort à Hiva Oa en 1903. Un « parcours chronologique » représentant un circuit de 45 minutes à 1h30, suivant que l’on choisisse une visite individuelle, guidée ou en groupe. Le reste des 1 600 mètres carrés « utiles », sur deux niveaux, offriront une buvette, une boutique, des sanitaires et des locaux administratifs et techniques, pour l’espace Gauguin, mais aussi pour le jardin botanique lui-même, dont la nouvelle réalisation doit servir de « bâtiment d’entrée ». S’ajoutent un nouveau parking et une passerelle piétonne serpentant à travers la forêt de mape pour accéder à l’espace. Coût total du projet : 1,95 milliards de francs.

Ce projet est une première phase d’un réaménagement plus large du site touristique de Papeari. En 2019, les autorités évoquaient un réaménagement du jardin botanique et de son parcours paysager lui-même, une meilleure mise en valeur du motu Ovini, et surtout la réhabilitation de l’ancien musée Gauguin. Il était alors question de le convertir en une “Maison d’Harrison Smith”, en forme de centre d’interprétation et de pédagogie sur la botanique et l’environnement polynésien. La réflexion est en cours, du côté du Pays, sur le devenir de ce bâtiment, qui doit avant tout faire l’objet d’expertise et de recherche d’amiante. La commune de Teva i Uta et la communauté de communes Tereheamanu voudraient elles aussi développer des projets sur cette partie Est du site, du côté de la rivière Teahatea, notamment en matière d’artisanat.