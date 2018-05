Deux terrains militaires rétrocédés à Faa’a et Mahina

Tout juste sorti de sa période de réserve, le haut-commissaire, René Bidal, a annoncé lundi matin la rétrocession de deux nouveaux terrains militaires aux communes de Faa’a et Mahina. Les cité « Bopp Dupont » et une partie de l’ensemble « Base Serge Julien Allain » sur la commune d’Oscar Temaru, et la « Résidence Mahina » et « l’ex-centre technique du CEA » sur celle de Damas Teuira.

Après les six premiers terrains militaires rétrocédés par l’Etat aux communes de Polynésie française en janvier 2017, le haut-commissaire René Bidal a annoncé lundi que les décrets de cession de deux autres terrains à Faa’a et Mahina avaient été publiés vendredi dernier au journal officiel. Des rétrocessions qui interviennent dans le cadre du fameux « contrat de redynamisation des sites de la défense », le « CRSD », qui prévoit la cession à l’euro symbolique des terrains utilisés par l’armée lors de la période du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) aux différentes communes polynésiennes.

Dans le détail, les terrains rétrocédés à Faa’a sont ceux de la cité « Bopp Dupont » et une fraction d’un ensemble immobilier domanial dénommé « base sergent Julien Allain » d’une superficie de 6 873m². Les terrains rétrocédés à la commune de la côte Est étant ceux de la « résidence Mahina » et de « l’ex-centre technique du CEA » d’une superficie de 5 hectares.

Rappelons qu’une enveloppe de 181 millions de Fcfp a déjà été allouée aux études de faisabilité des projets des communes sur ces anciens sites de la défense en Polynésie.