Disney+ bientôt disponible en streaming en Polynésie française

Disney, mais aussi Pixar, Marvel, Star Wars ou National Geographic : ces univers qui composent l’offre de streaming Disney+ seront disponibles au fenua au 2e semestre 2022.

« Not available in your region », c’est le message qui s’affiche lorsqu’on souhaite explorer l’offre de Disney+ depuis la Polynésie française. Plus pour longtemps. La compagnie Disney, dont l’offre Disney+ est disponible dans 64 pays, va l’étendre à 42 autres pays et 11 territoires

Disney+ compte aujourd’hui 118 millions d’abonnés dans le monde. Ils peuvent regarder en streaming ou télécharger films et séries, utiliser jusqu’à 4 écrans en simultané, et créer jusqu’à 7 profils pour un seul abonnement.

Le tarif n’est pas encore connu. En Europe il est actuellement de 8,99 euros/mois (1 703 Fcfp).

Outre les productions Disney, la plateforme propose les films et séries Pixar, Mavel, Lucasfilms (Star Wars), les contenus de National Geographic, et Star, qui regroupe du contenu de Fox, FX ou Searchlight Pictures.