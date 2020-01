Dix millions de subvention pour le Fare Fenua à Papenoo 

Le Conseil des ministres a octroyé une subvention de 10 millions de Fcfp à l’association Haururu pour la réalisation de la phase 2 de la construction du centre Fare Fenua. Le Pays ayant subventionné également à hauteur de 10 millions la phase 1, cela fait pour l’heure 20 millions d’octroyés pour la construction du centre. Une phase 3 est prévue ultérieurement.

Selon le communiqué du conseil des ministres, « cette subvention représente 85% des recettes nécessaires pour mener à bien la réalisation de cette deuxième phase. Le centre d’immersion culturelle intitulé Fare Fenua, dont la construction a débuté en janvier 2019, est construit sur l’emplacement original d’anciennes structures délimitées par les soubassements toujours en place, archéologiquement vérifiés. Il sera composé d’un fare arioi (fare des artistes), d’un fare rapaau (fare médecine traditionnelle), d’un fare aira’a upu (fare études) et de deux fare nana’o (fare sculpture). Il concernera aussi la rénovation de bâtiments existants. Des formations y seront également proposées et porteront sur deux axes : l’axe des savoir-faire et l’axe de la culture polynésienne, indispensable à la compréhension générale, avec à la fois de la géographie et de la botanique. »