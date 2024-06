Élections européennes : en Polynésie, 13,59% de participation, la liste macroniste largement en tête

Les premières estimations officielles données ce matin par le Haut-commissariat placent comme attendu l’abstention en tête. Seulement 13,59% des électeurs sont allés voter. Et ceux qui l’ont fait ont placé en tête la liste Besoin d’Europe du parti présidentiel.

À l’inverse de la métropole, les électeurs polynésiens – très peu mobilisés pour ce scrutin, à seulement 13,59% – ont donné 41,5% des suffrages exprimés à la liste de Valérie Hayer « Besoin d’Europe » (Renaissance).

Pour rappel, en 2019, 22,17% des électeurs avaient été voter, plaçant la liste de la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron qui arrivait en tête avec 43,31% des suffrages exprimés. Une mobilisation plutôt forte, encouragée par le Tapura alors aux manettes du Pays, si l’on se souvient qu’ils n’avaient été que 14,97% a se déplacer lors du scrutin précédent en 2014. Le Tapura qui a profité de ce scrutin pour mettre un nouveau visage, Moerani Frébault, sur sa rampe de lancement politique, aussi bénéficié de l’appel à l’abstention d’Oscar Temaru.

Car en termes de participation, les Polynésiens ont repris leurs habitudes : l’Europe dans laquelle le fenua a un statut de Région ultra-périphérique moins arrosé par les financements de l’EU, ne passionne guère, même si tous les représentants locaux des forces en présence s’en plaignent et promettent de militer pour améliorer cette situation.

Les résultats nationaux

Au plan national, c’est la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella qui arrive largement en tête avec 31,5%, plus de deux fois le score de la liste machiniste de Valérie Hayer qui affiche 15,2%. Les Républicains menés par François-Xavier Bellamy, obtiennent 7,2% des suffrages exprimés, Reconquête (le parti d’Eric Zemmour dont la tête de liste était Marion Maréchal-Le Pen), est à 5,5%. À gauche, le Parti socialiste fait un score de 14%. La France insoumise, dont la campagne en métropole a beaucoup tablé sur la défense de la cause palestinienne, fait 7,2%.

Le Rassemblement national demande la dissolution de l’Assemblée nationale

Le parti de Marine Le Pen, avec 31,5% des suffrages exprimés, fait beaucoup mieux qu’en 2019 (23,31%), et vraisemblablement le contingent d’extrême droite le plus important du Parlement européen. Un résultat « sans appel », « un chemin pour l’avenir », a déclaré Jordan Bardella qui a immédiatement demandé la dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives.

Emmanuel Macron annonce la dissolution et les élections législatives les 30 juin et 7 juillet.

Dans une allocution télévisée après l’annonce des résultats, le président de la République a effectivement annoncé cette dissolution. « Que la parole soit donnée au peuple souverain, il n’y a rien de plus républicain», a poursuivi le président de la République qui va donc demander au Français de retourner aux urnes, avant de conclure : « la montée des nationalistes et des démagogues est un danger pour notre nation. »