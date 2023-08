Éliane Tevahitua perd l’Enseignement supérieur, récupéré par Ronny Teriipaia

Il n’y a plus d’Enseignement supérieur dans le portefeuille d’Éliane Tevahitua. Dans un arrêté paru au Journal officiel, on apprend que cette compétence a désormais été confiée au ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia.

Un arrêté vient de paraitre au Journal officiel pour retirer l’Enseignement supérieur des attributions d’Éliane Tevahitua. Désormais, la vice-présidente sera en charge de la Culture, de l’Environnement, du Foncier et de l’Artisanat, et des relations avec les institutions. C’est Ronny Teriipaia, ministre de l’Éducation, qui récupère l’Enseignement supérieur. L’université étant de compétence d’Etat, il s’agit ici principalement des formations post-bac non universitaires, comme certains BTS et classes préparatoires. Il sera également sera en charge des relations avec les associations d’étudiants de l’enseignement supérieur, notamment en métropole, et du logement universitaire. Il devra aussi présenter tout projet et action relative à ce secteur, et représentera le gouvernement auprès des établissements dispensant un enseignement universitaire.

Une modification qui reprend la distribution des rôles qu’on a pu connaître dans les précédents gouvernements, et qui semble être davantage une affaire de logique que de préséance.

Le ministre s’occupera également de la recherche et devra « faire des propositions au gouvernement en vue de la mise en œuvre des contrats entre l’État et les organismes de recherche établis en Polynésie française, de préparer des conventions d’objectifs et d’orientation avec les établissements et organismes de recherche, et de faire des propositions en vue de l’élaboration de la carte de l’enseignement universitaire et de la recherche ».