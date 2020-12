Embarquement de 60 tonnes de matériel à destination des Fidji

Ce lundi, il y avait de l’agitation sur le quai de la flottille administrative à Motu Uta. Et pour cause, il s’agissait de l’embarquement à bord du navire Tahiti Nui de plus de soixante tonnes de matériel de premier secours et de vêtements récoltés depuis mercredi auprès de la population pour venir en aide à Fidji, durement touché par le cyclone Yasa.

Les Polynésiens ont grandement répondu présent vu les dons qui ont afflué ce week-end dans divers points de collecte, dont la présidence de la Polynésie française. « Ce qui s’est produit là pour Fidji, c’est un véritable miracle de Noël » s’est réjoui Édouard Fritch, face à l’amoncellement de matériel, de citernes, de planches sur le quai.

Citernes pour stocker l’eau, purificateurs d’eau, tôles, bois, médicaments, tronçonneuses, bâches et vêtements, soit un peu plus de soixante tonnes de matériel, « nous avons collecté tout ce que l’on pouvait, et notamment en matière d’eau, c’était leur plus gros besoin. »

Le Tahiti Nui quittera Motu Uta en début de soirée sous le commandement du capitaine Gilles Maifano, avec à la manœuvre les 17 hommes d’équipage qui se sont portés volontaires pour cette mission. Et c’est loin de leur famille, au large de Niue, que le 31 au soir, ils fêteront la nouvelle-année.