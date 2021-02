En attendant l’Apetahi Express, le groupe Degage lance l’Aremiti 5 sur les Raromatai

Le groupe Degage ouvre sa ligne Apetahi Express le 26 mars prochain avec, en attendant la livraison de son prochain navire en 2023, l’Aremiti 5 reconditionné. Il commencera à desservir Huahine, Raiatea et Bora Bora le 26 mars prochain à raison de 3 rotations par semaine, quelques jours avant son concurrent le Terevau Piti.

L’Aremiti mettra 7 heures pour relier Tahiti à Bora Bora – escales comprises : 3h30 de Tahiti à Huahine, 1 h de Huahine à Raiatea, puis 1h30 de Raiatea à Bora Bora. Il pourra embarquer 502 passagers, qui auront droit à deux bagages de 23 kg chacun, et 16 tonnes de fret. Pas de voitures, mais il sera possible d’embarquer son vélo.

16 200 Fcfp pour un aller-retour Tahiti-Bora Bora

Samuel Matton, le directeur commercial du groupe Degage, ne doute pas que la demande existe : pour une alternative à l’avion qui concentre 99% du trafic passagers vers les iles Sous-le-Vent, et pour moins cher : les premiers prix sont à 12 800 Fcfp pour un aller-retour entre Tahiti et Huahine, 14 000 Fcfp pour Tahiti-Raiatea, et 16 200 Fcfp pour Tahiti-Bora Bora. Il vise 80 000 passagers par an, sur un marché potentiel de 610 000 passagers, sans compter les passagers inter-îles Sous-le-Vent.

Sans attendre la livraison en 2023 de son propre navire, l’Apetahi Express, et devançant le Teravau Piti qui ne prévoit que 9 rotations par an à partir d’avril, le groupe Degage a décidé de ne pas vendre ni louer son navire à grande vitesse Aremiti 5, mais de le remettre en forme pour desservir les Raromatai dès le 26 mars prochain.

Si les précédentes tentatives de desserte maritime ont échoué, explique-t-il, c’est que les navires étaient trop gourmands en carburant, et pas adaptés aux conditions de houle. Moteurs rénovés, stabilisateurs réparés, intérieurs rafraîchis avec de nouveaux sièges : le groupe Degage semble confiant que ce navire à grande vitesse (30 nœuds en vitesse de croisière) saura affronter la houle qui peut être forte, surtout au retour vers Papeete.

Il est également question de desservir Tahaa, « si on arrive à trouver un quai qui puisse accueillir l’Aremiti 5 et qu’au niveau exploitation ça fonctionne, on essaiera de faire au moins un touché par semaine », dit Samuel Matton. Enfin, si la taille de l’Aremiti 5 ne lui permet pas de desservir Maupiti, le groupe Degage réfléchit à un couplage avec son autre filiale, Tahiti Air Charter, pour un vol Raiatea-Maupiti compatible avec les horaires du bateau.