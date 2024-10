Gaston et Pascale Flosse en rose pour le prochain chapitre

Le nom, l’emblème et la couleur du nouveau parti de Gaston Flosse doivent être révélés ce vendredi, mais la couleur semble avoir déjà fuité : ce sera un rose assez soutenu.

En sabotant le Amuitahiraa, Gaston Flosse s’est fermé la possibilité d’utiliser le fei et la couleur orange, inscrits dans les statuts de son ancien parti. Et s’il a voulu ménager ses effets en prévoyant de révéler vendredi le nom, l’emblème et la couleur de son nouveau parti, on a déjà un indice.

Sur sa page Facebook, Benjamin Varney, qui fait office de responsable de com’ depuis la candidature de Pascale Haiti-Flosse aux législatives, a publié une photo du couple habillé de rose fushia, avec pour légende « Gaston et Pascale Haiti Flosse veulent voir la vie en rose pour notre fenua. » Une couleur que Gaston Flosse affectionne déjà, et qu’il portait ainsi que son épouse la semaine dernière, lorsqu’ils ont « teasé » la création d’une nouvelle formation. Et aussi une couleur très proche de celle choisie par le Amui Tatou, le rassemblement autonomiste qui s’était construit justement à l’occasion de ces élections législatives et qu’il voudrait voir perdurer. Le Here Ai’a fondé par John Teariki, et soutien historique du Tahoeraa Huiraatira, avait également choisi un rose soutenu.

Dans la symbolique des couleurs, le rose est typiquement associé à l’amour, la joie, la féminité et la romance, l’innocence et la paix. Tout un programme !