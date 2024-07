Grève à ADT : les vols vers Bora Bora, Raiatea et Rangiroa annulés

Air Tahiti a annoncé dans un communiqué que l’ensemble des vols de ce lundi 22 juillet à destination de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa, trois aéroports gérés par ADT, sont annulés. Une conséquence de la grève lancée dans la société gestionnaire de Tahiti – Faa’a et de ces trois aéroports des îles par une intersyndicale. « Les vols à destination des autres îles sont maintenus », précise la compagnie, même si des modifications d’horaires peuvent survenir sur certaines rotations. Air Moana connait aussi de nombreuses annulations.

Les liaisons vers les États-Unis et la Nouvelle-Zélande de ce lundi matin ont bien décollé et aucune annulation n’est pour l’instant annoncée pour l’international. Air Moana n’a pas pour l’instant communiqué officiellement sur les perturbations de son programme de vols, mais plusieurs rotations vers les Raromatai et Rangiroa sont déjà annulées.

Plus d’informations à venir