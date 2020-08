Hawaii : l’île de Oahu de nouveau confinée pour deux semaines

Le maire de Honolulu, Kirk Caldwell, a annoncé que les habitants de l’île de Oahu doivent se confiner à partir de minuit dans la nuit de mercredi à jeudi pour une durée de deux semaines. Malgré la quatorzaine en place

Depuis plus de quatre semaines, les dépistages positifs quotidiens se comptent en centaines. Pour limiter la propagation du virus et alléger la pression croissante sur les hôpitaux de l’île, le gouverneur de Hawaii David Ige a fait droit à la demande du maire de la capitale de l’état. Seuls les commerces essentiels seront autorisés à rester ouverts. « Si vous avez besoin d’une coupe de cheveux, allez-y maintenant », a déclaré le maire Kirk Caldwell. Les écoles et l’université de Hawaii restent ouvertes.

Honolulu prévoit d’embaucher « des centaines » de personnes pour aider le ministère de la Santé à tracer les cas contacts. La ville s’est fixé un objectif de 60 000 tests à réaliser dans les deux semaines qui viennent, en doublant de 2 500 à 5 000 la capacité quotidienne de tests.

Impact décevant des mesures de restriction déjà en place

Le maire de la ville a déclaré durant une conférence de presse que l’impact de la fermeture des bars il y a trois semaines, de la fermeture des plages (il est possible de s’y baigner, mais pas d’y rester), parcs et pistes de randonnée il y a deux semaines et de la limitation de la taille des rassemblements à 5 personnes la semaine dernière, avaient eu des résultats décevants. Un premier confinement avait été décrété du 22 mars au 14 mai 2020.

Depuis le début de l’épidémie, l’état de Hawaii a recensé 6 984 cas de coronavirus, dont 6 382 à Honolulu, et 49 décès.. Le taux de positivité parmi les personnes testées, mardi, était de 9,3%, selon le Star Advertiser.

Le gouverneur de l’état a également précisé que l’obligation de quatorzaine restera en place « jusqu’au 1er octobre, au plus tôt. » Elle s’applique non seulement aux visiteurs et résidents en provenance d’autres états américains et d’autres pays étrangers, mais aussi à ceux qui se rendent sur les autres îles de l’archipel.

La réouverture de Hawaii aux flux touristiques est prévue pour le 1er octobre prochain.