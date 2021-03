Histoire de Tahiti : des lieux qui font de nous ce que nous sommes

Ce samedi, le conservatoire de Tahiti a organisé une journée culturelle au cours de laquelle une classe a pu découvrir des lieux de culture de Tahiti. Pour John Mairai, guide le temps de cette journée, il s’agissait de transmettre des connaissances essentielles sur Tahiti et son patrimoine à travers la découverte de plusieurs sites.

Pointe Venus, Tombeau du Roi Pomare V à Arue, le Marae Taata à Paea… Un riche programme pour la classe du conservatoire composée d’une quarantaine d’élèves ce samedi. On ne connait jamais vraiment bien Tahiti, c’est le constat dressé par le guide du jour, John Mairai enseignant et homme de culture. « Beaucoup ont l’habitude de venir ici à la Pointe Vénus par exemple, sans savoir pourquoi on l’appelle la Pointe Vénus. Pour mieux savoir d’où l’on vient, il est évidemment nécessaire de connaître les histoires de chaque lieu à Tahiti ». En bref, des endroits qui font de nous ce que nous sommes.

Premier arrêt, la Pointe Vénus

Pour John Mairai, derrière chaque lieu se cache une histoire et de nombreux secrets. Une histoire qui donne davantage de sens à la découverte de chaque site. « Je voulais transmettre cette sensation aux élèves. Quand les gens viennent ici, ils passent à côté de la vision que pouvait avoir les navigateurs quand ils entraient dans la passe », explique John Mairai.

L’histoire de la Polynésie à travers des paysages

Du côté des élèves, tous retiennent surtout l’aspect pédagogique de cette journée. « L’histoire de la Polynésie, on l’a dans les livres mais ce n’est pas pareil de la vivre avec John Mairai dans le cadre de cette sortie. C’est toujours intéressant de pouvoir s’imprégner de notre pays en venant toucher le sable« , raconte Tumata Vairaaroa, élève au conservatoire.