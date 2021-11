Incendie d’une maison à Pirae

Les pompiers de Pirae, Papeete et Mahina ont maîtrisé ce mardi, en toute fin de matinée, un feu d’habitation qui menaçait de se propager dans le quartier de Princesse Heiata, à Pirae. Aucun blessé grave n’est à déplorer. La cause de l’incendie est encore inconnue.

Épaisse fumée noire dans le ciel de Pirae ce midi. Aux environs de 11 heures, les pompiers de la commune ont été alertés d’un incendie qui a rapidement ravagé une habitation du quartier de Princesse Heiata – Gadiot. Rapidement rejoints par leurs collègues de Papeete et Mahina, les soldats du feu ont d’abord cherché à sécuriser les maisons avoisinantes, dont plusieurs ont dû être évacuées. Malgré le vent, le feu a pu être contenu à une seule habitation puis circonscrit à une zone et enfin éteint. Une voiture a aussi été partiellement brûlée. La cause de l’incendie n’est pas encore connue, mais certains riverain indiquent avoir entendu une petite explosion avant d’apercevoir les flammes et la fumée. Un voisin a subi une brûlure superficielle et les propriétaires de la maison, un couple de retraités ont été admis à l’hôpital tout proche par précaution, mais aucun blessé grave n’est a priori à déplorer.