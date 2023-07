Inter-CVL 2023 : près de 3000 enfants attendus à Matai’ea

À l’heure actuelle il n’y a « que » 1900 inscrits pour l’Inter-CVL 2023. « Mais on en attend jusqu’à 1300 autres, puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la semaine prochaine, précise le directeur de l’UPJ, Tao’ahere Maono, au beau milieu des grands jeux d’un des centres de loisir de Faa’a, à l’école Vaiaha. On devrait quoiqu’il arrive se rapprocher des 3000 participants ». Des participants de 3 à 17 ans réunis, comme l’année dernière sur le site de Tehoro à Matai’ea pour la journée du 20 juillet. Cette sixième l’Inter-CVL 2023 garde la recette à succès des précédentes : une grande réunion festive et très ludique de tous les centres de vacances et de loisirs de Tahiti et Moorea, soit une trentaine de structures dépendantes de 14 associations cette année.

Va’a, rando, laser game, bubble foot et même papio… Un programme qui a de quoi faire rêver pour l’Inter-CVL 2023. Organisée par l’UPJ, cette réunion des centres de vacances et de loisirs de Tahiti et Moorea – une trentaine de structures cette année – est l’occasion d’offrir une journée exceptionnelle aux enfants, sur le site de Tehoro à Teva i Uta. L’occasion aussi de mettre en lumière les associations et les bénévoles qui font vivre ces centres depuis maintenant 60 ans.

Le but non plus n’a pas changé : valoriser le travail de ces centres « qui existent et qui rassemble la jeunesse du fenua depuis maintenant 60 ans », de leurs bénévoles, et de l’UPJ aux manettes de l’organisation. L’Union pour la Jeunesse et ses dirigeants aiment à le répéter : les centres de loisirs et de vacances, c’est « le premier outil de prévention de la délinquance en Polynésie », « on est très fiers qu’ils soient encore là après tant d’année, et on veut partager cette fierté ».

Mettre en lumière ceux qui « travaillent dans l’ombre »

Il s’agit aussi bien sûr d’offrir un moment d’échange rare aux enfants des îles du Vent âgés de 3 à 12 ans, et qui viennent de quartiers ou de milieux sociaux très différents. La mairie de Teva i Uta, l’État et plusieurs partenaires privés, dont l’Aremiti, prêtent main forte pour l’organisation. Mais le Pays, qui intervient via le ministère de la Jeunesse et des Sports ou l’ISPJ reste « le premier partenaire » de l’UPJ et de cet évènement désormais ancré dans le calendrier. « C’est un évènement inscrit aux grandes manifestations du Pays en matière de jeunesse, rappelle James Pauwels, conseiller de la ministre Nahema Temarii. Ça permet de soutenir toutes ces associations, toutes ces personnes qui œuvrent parfois bénévolement, souvent dans l’ombre sur le terrain. Ça va être le moment de les mettre sous les projecteurs et d’offrir à ces associations et ces enfants des activités qu’elles n’ont pas forcément les moyens d’avoir dans leurs centres de vacances ».

Va’a, rando, laser game, bubble foot ou papio

Maternelles, moyens, ados… À chacun son « village », à chacun ses grands jeux et activités. Les guides de Teva i uta proposeront des randonnées aux ados, notamment vers le lac Vaihiria, tandis que les rameurs de la commune ont préparé 4 va’a de 12 places pour goûter aux joies du lagon… S’ajoutent les jeux d’équipes, les bouées et cibles géantes, les sessions « d’archery », de laser game ou de bubble foot… Cette année, l’UPJ a même signé un partenariat avec les forains pour ramener quelques papio à Teva i Uta, « et faire le lien entre cette journée et les festivités de Tiurai », comme l’explique Patricia Teriiteraahaumea, la présidente de l’UPJ.