Jackson le perroquet gagne le réexamen de son dossier

Le perroquet que son maître, Benjamin Varney dit Benny, souhaite faire venir du Canada, a peut-être une chance d’avoir son billet pour Tahiti. Le tribunal administratif a annulé la décision des autorités du Pays. La demande de dérogation particulière doit donc être réexaminée dans un délai d’un mois.

Depuis décembre 2019, Benjamin Varney de retour du Canada souhaitait faire venir au fenua Jackson, son jeune perroquet ara de 12 ans. Une introduction qui avait reçu un avis défavorable de la « commission des sites et des monuments naturels » du ministère de l’Environnement et de la Culture. Le requérant demandait au tribunal administratif l’annulation de cette décision implicite de rejet.

Benjamin Varney avait soumis l’animal à un contrôle sanitaire strict au Canada en vue de son voyage, et fait réaliser une analyse de risques par un bureau d’études renommé qui a conclu à « un risque négligeable ou très faible » de transmission de maladies à des espèces endémiques – qui ne sont en tout état de cause pas localisées à Tahiti. La commission elle-même avait reconnu « la qualité de la démarche suivie » par le maître de Jackson. Le tribunal administratif juge que « l’innocuité de l’importation (…) doit être regardée comme établie » et que « la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ». En conséquence, la décision est annulée et la demande de dérogation doit être réexaminée. Le tribunal suggère qu’une dérogation pourrait être assortie d’une interdiction de transporter l’animal en dehors de l’île de Tahiti et de « toute mesure sanitaire de contrôle utile dès son arrivée sur le territoire. »