Jean-François Carenco nommé ministre délégué aux Outre-mer auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer

Le préfet Jean-François Carenco, actuel président de la Commission de régulation de l’énergie, a été nommé ministre délégué aux Outre-mer auprès du ministre de l’Intérieur, ce lundi matin. Il remplace ainsi Yaël Braun-Pivet, élue présidente de l’Assemblée nationale mardi dernier.

C’est donc un préfet qui prendra le portefeuille des Outre-mer, qui devient un ministère délégué auprès du ministre de l’Intérieur. Énarque, Jean-François Carenco a notamment été préfet de Saint-Pierre et Miquelon en 1996 et de Guadeloupe entre 1999 et 2002. En tant que préfet, il a aussi été nommé dans le Tarn-et-Garonne, en Haute-Savoie, puis en Île-de-France de 2015 à 2017.

Jean-François Carenco a aussi officié en Nouvelle-Calédonie en tant que secrétaire général adjoint pour les affaires économiques de 1988 à 1990 puis en tant que secrétaire général de 1990 à 1991. Depuis 2017, il est le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l’énergie et d’arbitrer les différends entre les utilisateurs et les divers exploitants, en suivant les objectifs de la politique énergétique.

Jean-François Carenco a aussi occupé des fonctions au sein d’un gouvernement. De 2004 à 2006, il est directeur de cabinet du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale puis de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, Jean-Louis Borloo. Après un retour en préfecture en Normandie, il revient auprès de Jean-Louis Borloo en 2007, comme conseiller au Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi.

Davantage technicien que politique, Jean-François Carenco aura pour charge de renouer le dialogue et la confiance des Outre-mer à l’égard de l’État, après des échéances électorales difficiles pour le Président et sa majorité en Outre-mer ou encore, le départ précipité de Yaël Braun-Pivet. Parmi les grands dossiers prioritaires du nouveau ministre : l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, et par extension, une possible évolution des statuts des territoires.

Il devra aussi mettre en œuvre le programme Outre-mer d’Emmanuel Macron qui défendait, lors de la campagne électorale, l’autonomie alimentaire et énergétique des territoires. De son côté, le controversé mais influent Gérald Darmanin récupère ainsi un portefeuille très élargi, avec à la fois l’Intérieur et les Outre-mer.

