L’ISA a annoncé le retrait d’un des 11 juges de l’épreuve de surf olympique ce matin. L’Australien Benjamin Lowe avait été vu, sur une photo Instagram, en compagnie de son compatriote Ethan Ewing et son coach. Un contact qui viole les règles « d’éthique » de la compétition.

C’était, avec les mauvais swell et la déception de Vahine Fierro, l’autre sujet de discussion, ce matin, au village olympique du PK0. Un des onze juges de cette épreuve de surf des JO, l’Australien Benjamin Lowe, a été mis en retrait par l’International Surfing Association pour le reste de la compétition.

La faute à une photo, innocente de prime abord et d’ailleurs postée sans inquiétudes sur Instagram, où on le voit tout sourire aux côtés de son compatriote Ethan Ewing et de son coach. De quoi provoquer l’ire de l’ISA, a relevé dès ce matin le journal l’Equipe, puisque ce genre de contact, même s’il ne prouve en rien un quelconque favoritisme, est interdit durant cette compétition olympique.

Dans un communiqué, la fédération mondiale a annoncé le retrait du juge du panel de onze spécialistes qui se relaient dans la tour. Et précisé que cette décision « n’avait rien à voir avec les performances » de Benjamin Lowe pendant la compétition. Ou encore que tous les officiels auraient le droit à un rappel des règles « d’éthique ».

L’ambiance détendue du PK0 n’y change rien : on ne badine pas avec le règlement aux JO.