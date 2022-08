Kauli Vaast qualifié pour la Tahiti pro aux côtés de Vahine Fierro et Michel Bourrez

Kauli Vaast a remporté sa wild card face à Matahi Drollet, et participera à l’Outerknown Tahiti Pro 2022 – avant dernière et dixième étape du WSL championship tour. Il va ainsi représenter Tahiti aux côtés de Vahine Fierro et Michel Bourez – qui bénéficie de l’absence de John John Florence – et affronter les meilleurs surfeurs professionnels du monde.

La phase de sélection a duré trois jours entiers : les trials de l’Outerknown Tahiti Pro 2022 se sont achevés ce dimanche 7 août avec la victoire de Kauli Vaast qui était en finale face à Matahi Drollet. Il l’emporte avec 13,10 points selon nos confrères de TNTV, c’est 1,9 points de plus que son adversaire qui a quand-même atteint 11,20 points. Les Trials étaient réservés aux surfeurs polynésiens et si au départ ils devaient garantir au fenua d’avoir un représentant dans le WSL Championship Tour, la WSL a annoncé l’entrée d’un autre surfeur professionnel Polynésien quelques heures avant la fin des Trials. En 2019 c’est aussi Kauli Vaast qui avait remporté la Wild card.

Vahine Fierro est la seule surfeuse tahitienne à être de la partie. Pour représenter le fenua dans le WSL Championship tour, elle a été rejointe par Michel Bourez, qui prend la place de John John Florence, victime d’une blessure au genou. Michel Bourez lui avait déclaré être « forfait » en début d’année suite à son opération du genou et a fait son retour dans le circuit il y a un mois.