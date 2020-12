Les personnels de l’hôpital de la direction de la Santé en ont « ras-le-bol ». C’est en tout cas ce qu’affirme CSTP-FO, avec Otahi et O Oe To Oe Rima, dans un communiqué diffusé hier. Le syndicat dénonce le non-respect des protocoles d’accord de ces dernières années, et le non-paiement d’heures supplémentaires pour des agents très sollicités dans la lutte contre le Covid.

Plusieurs conflits sociaux ont éclaté, ces dernières années, au CHPF ou à la direction de la Santé. Le dernier en date, fin 2019, avait abouti à un protocole d’accord. « Un an plus tard rien n’est fait », dénonce Mireille Duval, secrétaire générale adjointe de la CSTP-FO. Accrocs sur les rémunérations et les congés, tensions sur l’organisation dans les services, procédures à géométrie variable en matière de mutation, de recrutement ou de création de postes… La syndicaliste dénonce l’inaction de la direction mais aussi le manque d’équité de ses cadres. « Seul compte l’intérêt des copains quand il s’agit de recruter ou de promouvoir », écrit la CSTP-FO.

Mais pour le syndicat, ce qui a fait « déborder le vase », c’est le traitement des agents pendant cette crise du Covid. Alors que les soignants, mais aussi les techniciens et administratifs de la direction de la Santé sont « en première ligne » et « très sollicités », certains ont du mal à se faire payer leurs heures supplémentaires. En cause : « des différences d’interprétation de textes, qui bloquent tout paiement ». « C’est inadmissible, reprend Mireille Duval. Les agents sont dévoués, on bien compris leur devoir de travailler pour le bien public. La moindre des choses, c’est de les payer en temps et en heure ».

Force Ouvrière assure que sans réaction de la part des autorités, ce mouvement de grogne pourrait se muer en mouvement social. « Comme en métropole », où les soignants « ont fini par bénéficier d’une prime Covid », note au passage la syndicaliste.