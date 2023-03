La Nouvelle-Calédonie en pré-alerte cyclonique avant le passage de Judy sur le Vanuatu

La sécurité civile en Nouvelle-Calédonie a déclenché la pré-alerte cyclonique sur l’ensemble de l’archipel, depuis ce mardi 17h (heure locale), avant le passage de la dépression tropicale Judy, au plus près des îles Loyauté entre mercredi et jeudi. Un sujet de notre partenaire Outremers360°.

« La dépression tropicale forte Judy, actuellement au nord du Vanuatu, rencontre des conditions favorables à son développement elle devrait passer à environ 180 km à l’est de Maré dans la nuit de mercredi à jeudi » précise la sécurité civile. « Elle est associée à un temps pluvieux et à un renforcement du vent sur les Loyauté ».

Pour l’heure, la dépression tropicale se trouve au nord-est du Vanuatu, générant « des vents moyens de l’ordre de 100 km/h avec des rafales à 140 km/h près de son centre », indique Météo-France. À mesure de son déplacement vers le sud-sud-ouest, Judy rencontrera des conditions favorables à son développement, devenant une menace directe pour la Vanuatu et sa capitale Port-Vila.

« Elle pourrait atteindre le stade de cyclone tropical la nuit prochaine. La trajectoire prévue l’amène à proximité du Nord-Est du Vanuatu (Pentecost) en cours de journée de mardi, puis à proximité ouest de Port-Vila mercredi ». D’après Les Nouvelles Calédoniennes, Judy pourrait ainsi balayer le Vanuatu avec des vents atteignant les 200 km/h.

D’après Météo-France, le scénario le plus probable est un passage de Judy à environ 180 km à l’est de Maré, dans les îles Loyauté, dans la nuit de mercredi à jeudi, « associé à un temps pluvieux et à un renforcement du vent » sur l’archipel. « Toutefois, compte tenu de l’incertitude de prévision, les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie pourront évoluer en fonction de la trajectoire ». Un passage plus proche que prévu n’est pas écarté par les prévisionnistes, bien que « le risque (soit) faible ».

La sécurité civile conseille les Calédoniens à « ne pas planifier d’activité en extérieur de longue durée, faire le plein de carburant des véhicules, constituer une trousse de premiers secours, contrôler les toitures et enlever tout objet pouvant devenir un projectile, contrôler et nettoyer les chéneaux et gouttières, élaguer les arbres à proximité des habitations, prévoir des moyens d’éclairage de secours et constituez une réserve d’eau potable, constituer une réserve de denrées alimentaires, ne pas sortir en mer, renforcer les amarres des bateaux à quai » détaille le quotidien calédonien.

En partenariat avec Outremers360°.