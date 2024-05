La Nouvelle-Calédonie privée de flamme olympique

Le Premier ministre a annoncé l’annulation du passage du relais de la Flamme olympique en Nouvelle-Calédonie, ce vendredi lors d’une réunion à Matignon ce vendredi. Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ont plaidé pour la création d’une mission parlementaire, et le report de la convocation du congrès à Versailles qui doit faire rentrer dans la Constitution le dégel du corps électoral. Les députés calédoniens ne sont pas d’accord entre eux sur ce point. Le point avec notre partenaires Les Nouvelles calédoniennes.

La flamme olympique devait passer par le Caillou – qui ne devait pas, en théorie, faire partie du relais ultramarin. La date avait été fixée au 11 juin, et l’inclusion de la Nouvelle-Calédonie dans le parcours saluait aussi sa première place au tableau des médailles des Jeux du Pacifique en décembre 2023.

Mais ce vendredi, des parlementaires qui participaient à la réunion à Matignon sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie rapportaient que ce passage venait d’être annulé en raison des troubles qui secouent le territoire depuis l’adoption par l’Assemblée nationale du dégel du corps électoral. Le gouvernement central s’apprête à prolonger l’état d’urgence s’il le faut.

Report du congrès ou pas ?

Cette réforme constitutionnelle doit à présent être approuvée par le Parlement lors d’une réunion en congrès à Versailles, avant fin juin selon Emmanuel Macron. De nombreuses voix s’élèvent pour reporter cette date et permettre la constitution d’une mission parlementaire, qui pourrait être menée par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher et reprendrait le dialogue sur de nouvelles bases en vue d’un accord global.

Mais les députés Loyalistes ne sont déjà pas d’accord entre eux sur ce point. Philippe Dunoyer jugeait « pas envisageable de tenir un Congrès dans un mois. » Son collègue Nicolas Metzdorf estime qu’un report du congrès, « ce serait donner raison aux émeutiers. »

Avec Les Nouvelles calédoniennes