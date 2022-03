La Nouvelle-Zélande accélère la réouverture de ses frontières

La Nouvelle-Zélande va rouvrir ses frontières plus tôt que prévu grâce à la politique anti-Covid du pays qui en a fait un « endroit sûr à visiter », a déclaré mercredi la Première ministre Jacinda Ardern.

Le gouvernement ouvrira ses frontières aux touristes australiens vaccinés à partir de 23h59 le 12 avril. Les touristes des pays exemptés de visa comme la France, Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie pourront arriver à partir de 23h59 le 1er mai. D’autres qui détiennent déjà des visas pourront également voyager sans isolement à partir du 1er mai.

« Nous sommes prêts à accueillir le monde à nouveau », a déclaré Jacinda Ardern. « Je suis fière que la Nouvelle-Zélande soit un pays capable, en ce moment, d’offrir un lieu sûr à nos touristes », a-t-elle ajouté. « À ce jour, plus de 500.000 cas de Covid-19 ont été signalés et les experts de la modélisation estiment qu’il y a probablement eu 1,7 million d’infections », a-t-elle déclaré, concédant que le « Covid (était) là pour rester ». « Ce chiffre, associé au fait que 95% des Néo-Zélandais sont entièrement vaccinés, signifie que nous avons maintenant un niveau élevé d’immunité collective », justifiant ainsi la levée des restrictions

Jacinda Ardern ​a annoncé que les limites imposées sur les regroupements en plein air seraient supprimées vendredi, permettant aux manifestations sportives et aux concerts de se dérouler sans restrictions. Elle a ajouté que le pass vaccinal ne sera plus obligatoire à partir du 4 avril, et que la plupart des obligations de vaccination pour certaines catégories d’employés seront abandonnées.

Jacinda Ardern a précisé que les Australiens vaccinés pourraient se rendre dans le pays sans subir de quarantaine à partir d’avril, plutôt qu’en juillet comme prévu initialement. L’annonce de la réouverture des frontières néo-zélandaises, ne concerne pas les arrivants de pays tels que la Chine et l’Inde, où un visa est nécessaire ainsi qu’un isolement pendant 10 jours à leur arrivée

Les contrôles stricts aux frontières ont été un élément clé du succès dans la lutte contre le coronavirus en Nouvelle-Zélande, qui n’a enregistré que 117 décès depuis le début de la pandémie pour une population de cinq millions d’habitants.

