La Plage Amour, le nouveau festival qui séduit des pointures de l’électro

Le DJ Klingande aux centaines de millions de vue, le duo Trinix en pleine ascension, et trois Polynésiens du label Temae Records, Vaki, Raimana et Tof, sont à l’affiche du festival électro La Plage Amour, nouvelle création du Studio87. Un événement au format beach party, organisé le 14 décembre au parc Vairai.

« Un format 100% beach party, uniquement avec de la musique électro ». C’est ce que propose Florian Sodoyer, gérant de Studio87, déjà à l’origine du Tiki Fest. Il lance le festival La Plage Amour, le 14 décembre au parc Vairai. L’événement veut s’installer dans la durée, « sur un concept de Beach club, comme on peut en voir sur la côte d’Azur ». La billetterie vient d’ouvrir.

« Nous avions déjà commencé à développer le format festival avec le Tiki Fest. Notre but était de scinder l’année en deux, en faisant moins d’événement mais des plus gros. Nous avions déjà fait des beach party, mais sans réelle identité de marque. Là, on veut que ça soit reconnu à l’international et que des gens du monde entier viennent partager ce festival avec nous », explique-t-il.

Pour cette première édition, 3 000 billets sont mis en vente. Le show, prévu de 14 heures à 22 heures, accueillera deux noms bien connus de la scène électronique. Tous joueront au moins une heure et demie. À commencer par Klingande, notamment renommé pour ses tubes « Jubel », « Pumped Up », ou « Riva ». « Il viendra avec son saxophoniste », véritable atout de ce DJ français spécialisé dans la tropical house.

Autre tête d’affiche, le duo Trinix, célèbre pour ses remix qui tournent en boucle dans les radios, et pour son hit « It’s a beautiful day ». « C’est la nouvelle génération, ils sont au pic de leur carrière, ils font une grosse tournée des festivals, puis le Zénith de Paris en mars. Et entre les deux, ils viennent nous voir ». Bref, des pointures dans le genre « electro chill », « ce qui collera parfaitement avec l’atmosphère d’une beach party ».

Enfin, la programmation n’oublie pas les producteurs locaux. Vaki, Raimana et Tof, tous trois membres de Temae Records, label de Moorea, joueront leur deep house, « de la musique chantée, qui ne monte pas trop fort, parfait pour ce genre d’environnement », note Florian Sodoyer, qui promet « un événement à ne pas rater », pour les amateurs du genre.